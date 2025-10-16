札幌・北警察署は2025年10月16日暴行の疑いで札幌市北区に住む契約社員の男（35）を逮捕したと発表しました。男は10月15日午後6時45分ごろ、自宅で小学生の10歳未満の息子の背中を殴打する暴行を加えた疑いが持たれています。息子は被害にあったあと、1人で家を出て知人の家族に保護されていました。その際、知人の家族から「父親に暴力を振るわれたと言っている男の子を保護している」と警察に通報があり、事件が発覚しました。男