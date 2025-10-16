きょうは、低気圧や前線の通過に伴い、広い範囲で曇りや雨となるでしょう。東北や北陸など日本海側では、昼前から雨が降り始め、特に北陸は激しい雷雨となる恐れがあります。沿岸部では風も強まるでしょう。関東でも夜まで雨が降ったり止んだりで、傘が手放せない一日となりそうです。北関東では、午後雨脚の強まる所があるでしょう。最高気温は、きのうと同じくらいの所が多く、西日本は３０℃以上の真夏日となる所もありそうです