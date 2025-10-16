STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回ご紹介するのは、独特の世界観で多くのファンを抱える麻耶雄嵩先生の作品です。ミステリーマニアのようへい氏が何度読み返しても謎に包まれてしまうという大長編。デビュー作を含め、初期の段階からミステリーの常識破りをして読者を驚かせてきた麻耶先生の、注目の一冊とは――。殺人事件より気になる謎だらけ!?皆さんこんにちは。北の読書