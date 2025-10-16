ドナルド・トランプ米大統領が、年内の米朝首脳会談の実現に意欲を見せている。実現すれば史上4度目となるが、軍事ジャーナリストの宮田敦司氏は「北朝鮮が非核化に応じる可能性はゼロに近い。会談が実現しても、アメリカが取れる選択肢は核とミサイルの保有を黙認する道だけだ」という――。写真提供＝ロイター／共同2018年6月、米朝首脳会談の共同声明の署名式で握手する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長（左）とトランプ米大統領