当初は強打の内野手として活躍「元気に関しては、技術面の指導もそうだけど、特にメンタル面の指導に力を入れてきました。だから甲子園が終わったあと、久々に元気に会って話をして、一人の大人として立派に成長したなと感動したんです」この夏、高校野球界のスターとして全国に名を轟かせた「最強右腕」の恩師は、現代ビジネスの取材に対し、そう笑顔で語ったーー。10月23日に行われる、プロ野球ドラフト会議。今年も計124人の高