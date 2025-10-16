学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「地味スゴ」はなんの略語？「地味スゴ」はなんの略か知っていますか？ヒントは、あるドラマのタイトル名です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子」を略した言葉でした！地味スゴ