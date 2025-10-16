やはり活路は「右派ポピュリズム」「自壊する保守」を出版した直後に石破茂首相が退陣する意向を表明し、今月4日には新たに高市早苗が総裁となった。少数与党に転落した自民党は、安倍晋三元首相の路線継承を訴える高市を選ぶことによって、再び「右派ポピュリズム」に活路を見出すこととなった。結局、安倍晋三元首相の路線への回帰である。本書では、1990年代から「右派ポピュリズム」が影響力を強め、安倍の第2次政権に至って日