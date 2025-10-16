スイスのル・ロックルで独立時計師として活動する関口陽介さん＝後藤洋平撮影 機械式時計の本場スイスで活躍する日本人がいます。世界遺産の街の孤高の時計師、この人にインタビューしました。スイス北西部、ジュラ山脈の懐に抱かれた街ル・ロックル。時計産業都市として2009年にユネスコ世界遺産に登録された街に、日本人の関口陽介さんが工房を構えている。設計から部品加工、組み立て、仕上げまで、すべての工程を自