今から105年前の1920（大正9）年、大阪府茨木市の千提寺（せんだいじ）地区で、17世紀初頭のキリシタン墓碑が発見された。それをきっかけに、続々とキリシタンの遺物が見つかり騒然となった。歴史の教科書などでもお馴染みの聖フランシスコ・ザビエルの絵画も、この時発見された。これらキリシタン遺物を見ることができる茨木市立キリシタン遺物史料館を訪れた。大阪の秘境・千提寺大阪メトロ御堂筋線の終点・箕面萱野（みのおかや