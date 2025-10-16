ツバルで進む護岸の埋め立て工事（ドローンから）＝2025年8月、奥寺淳撮影 トランプ政権になって、アメリカが突然、外国への援助をストップしました。その影響はとりわけ「グローバルサウス」と呼ばれる国々の人びとに及んでいます。地球温暖化による海面上昇のリスクから、国際社会の支援を訴えている太平洋の島国でも深刻です。そのひとつ、ツバルを記者が訪ねました。温暖化による海面上昇で、2050年までに国土の50%