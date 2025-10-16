この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 お鼻が寒い～！自力で温めるポメラニアンに2万いいね EBIKECHI(@ebikechi)さんの投稿です。皆さんは、寒さに強いですか？中には、寒さが苦手だという人もいると思いますが、わんちゃんはどうでしょう？モフモフの