この漫画は、作者・のむ吉(@nomkich1)さんが実際に経験したセクハラのエピソードです。セクハラやモラハラ、カスハラなどハラスメントの被害は、被害そのものにも大きく傷つきますが、その後に「周囲からかけられる言葉」にも傷つく場合があります。今ではそうしたことが社会的に二次被害として認知されるようになり始めていますが、まだまだ個人レベルでは被害者が傷つく言動をしていても、声を掛けた方は「そんなつもりで