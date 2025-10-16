アツギが世界戦略ラグジュアリーブランド「AZGI／アツギ」を10月1日よりオンラインショップで順次発売♡ Luxury、Essential、Collectionの3ラインで、タイツやソックスをはじめ全23型を展開。天然素材やリサイクル糸を用い、技術とデザインにこだわった上質レッグウェアは、毎日の装いを上品に格上げします♪ Luxury lineで極上のはき心地 Luxury Silk Rib Tights Cashmere Rich/Silk Blend Tights Silk Rich/C