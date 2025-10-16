株式会社電通（東京都港区）が運営する『電通シニアラボ』は、このほど「令和シニア・プレシニアの生き方調査」の結果を発表しました。同調査によると、50代後半の女性の約4人に1人が「財産や子どものことなどを気にしなくていいなら離婚したい」と考えていることがわかりました。【調査結果を見る】いまのパートナーと離婚したいと思いますか？調査は、全国の55〜79歳の男女1800人を対象として、2025年5月にインターネットで実施