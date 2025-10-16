リーダーが『感動』を意識し、部下や顧客の心を動かす物語を共有できれば、「やらされている」仕事は「これが成功すれば私たちにとっても最高だ」という気持ちに変わる。逆に言えばストーリーのない指示や営業では人の心を動かすことはできない。【画像】経営コンサルタントの田尻望さん書籍『無言のリーダーシップ 付加価値を生む仕組みのつくりかた』より一部を抜粋・再構成し、ステー