元宮崎県知事でタレントの東国原英夫が１３日、自身のインスタグラムを更新。飛行機内での偶然の出会いを明かした。東国原は「能登空港から羽田空港までの飛行機で『博多華丸・大吉』の大吉君と遭遇。」と投稿。黒のニット姿で帽子をかぶった大吉の隣に座り、笑顔を見せるツーショットを公開した。さらに「実は、昨日、羽田から能登行きの飛行機でも一緒だった（笑）。」と明かした東国原。この投稿には「大吉さんオシャレ」