ワシントンにある米FRBの建物＝2022年6月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は15日、全国12地区の連邦準備銀行の景況報告（ベージュブック）を公表した。大半の地区で解雇や自然減を通じた人員削減が増えたと指摘した。需要の弱さや経済の不確実性の高まりに加え、人工知能（AI）への投資の増加も背景にあるとした。6日までの報告をまとめた。28、29両日に開く連邦公開市場委員会（FOMC）の討議