●『地獄は善意で出来ている』…すごいタイトルだなと 16日からスタートするドラマ『地獄は善意で出来ている』(カンテレ：毎週木曜24:15〜、フジテレビ：同24:45〜 ※第1話放送直後からFODで先行配信)で主演を務める草川拓弥。舞台は、前科を持つ6人の男女が更生のために参加する「特別支援プログラム」で、とある場所に集められた参加者たちは人生をやり直すために合格を目指すが、その裏には恐ろしい計画が隠されていた……とい