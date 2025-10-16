2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（31）が2025年10月14日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートを合わせた全身ブラックコーデを披露した。「収録に臨んでいました」中川さんは、テレビ番組の収録に臨んでいたことを報告し、「今回はクラシック界の偉人たちについて贅沢な実演解説も交えて教えていただきました」とつづっていた。また、「私が小さい頃、父親のアイディアで土日の朝に家で