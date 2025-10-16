ラグビーやスポーツの楽しさを子どもたちに感じてもらおうと、来日中のラグビー・オーストラリアA代表選手やスタッフが、15日、神戸市内の小学校を訪れ、児童と交流を深めました。同国のトップ代表チーム「ワラビーズ」を目指すホープが集った、オーストラリアA代表。18日に大阪・ヨドコウ桜スタジアムで行われる国際親善試合（「アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025 JAPAN XV 対 オーストラリアA代表」）のため来日し