秋が深まるころ、八百屋やスーパーで見かけるずいき。素朴ながらも煮物や酢の物など、昔から日本の食卓で親しまれてきました。今回は、シャキシャキとした歯ごたえのずいきの魅力と、芋柄との違い、そしておうちで作れる基本のずいきレシピをご紹介します。旬ならではの味わいをぜひ楽しんでください。■ずいきとは？ずいきは、里芋や八つ頭などの芋類の茎を食用にした野菜です。見た目はやや硬そうですが、加熱するとやわらかくな