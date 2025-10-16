豪中銀総裁関税の影響が表れるまで数年かかる、市場の楽観的見方に同意しない 豪中銀のブロック総裁は、金融政策は現在やや引き締め的だと述べた。 現時点での金融政策はそれほど引き締め的だとは考えていないし、緩和的だとも考えていない。どちらかというと、やや引き締め的だろう。米関税政策の影響が表れるまでに数年かかる可能性がある、貿易政策による混乱は豪州経済にそれほど悪影響を与えないという市場の楽観的な