トランプ米大統領「まさに今、中国と貿易戦争をしている」ベッセント氏「中国対世界」 トランプ米大統領は、まさに今、中国と貿易戦争をしていると述べた。ベッセント米財務長官は中国のレアアース輸出規制を「中国対世界」だと非難、米国と同盟国は命令も支配もされないと述べた。 レアアース輸出規制は米国と同盟国が協力しなければならないという明確なシグナル、中国に世界のサプライチェーンを管理さ