この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。 ■これまでのあらすじ妹を苦しめたボスママと取り巻きに立ち向かうため、姉リゼは妹になりすまし行動を開始。ランチ会で「PTA委員を辞めたい」と告げ、ノバラとの腕相撲勝負に挑み勝利。その時本当のボスママ・ツバキが登場。突然ミゼの家に行きたいと言い出した。ボスママグループ大集合ボスママは昔の妹を知って