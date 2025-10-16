臨時国会は、石破首相の退陣表明を受けた自民党総裁選から１７日後となる２１日に、ようやく召集されることが決まった。政府・自民党の当初の想定から約１週間遅れた上、首相指名選挙の日程は固まらないままだ。経済対策の裏付けとなる２０２５年度補正予算案を年内に成立できるかどうか、ぎりぎりの攻防となりそうだ。（荒木香苗）「日程がタイトになっている。できるだけ時間をかけずに新政権を作り、今ある問題に対応してい