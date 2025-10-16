『マジカル頭脳パワー!!』で数々の神回答を披露した所ジョージ。そんな所さんは、今テレビで人気の、東大生が活躍するクイズ番組を見て「どこが面白いのかさっぱりわからない」と感じているのだとか。その理由とは？※本稿は、デイトナ編集部編『所ジョージの世田谷ベースVOL.59 新解釈 スーパートコロ辞典』（ネコ・パブリッシング）の一部を抜粋・編集したものです。クイズ番組で所ジョージが問題を見る前に正解した理由東大生