【その他の画像・動画等を元記事で観る】 上白石萌音が、映画『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』（12月5日公開）の主題歌「奇跡のようなこと」を担当することが決定。併せて本予告映像と本ビジュアルが解禁された。 ■観る者の感情を揺さぶる戦火の友情物語 映画『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』は太平洋戦争において、日本の戦局が悪化していた昭和19年9月15日から始まった「ペリリュ