Image: Apple おまたせ！ でちゃった！Apple（アップル）からM5チップ搭載のMacBook Pro、iPad Pro、Apple Vision Proが発表されました。イベントとかナシでのニュースリリースでしれっと発表されるタイプのアップデートですね。心臓に悪いわッ！MacBook Pro：14インチベースモデルがM5チップに変更 Image: Apple