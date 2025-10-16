26年続いた自民党と公明党の連立解消により政局が混迷している。世論調査から見える現状を、報道ベンチャー「JX通信社」の米重克洋代表取締役が解説する。【映像】約5割が“高市総理”を支持（実際の調査結果）「選挙ドットコム」の「支持政党別 自公連立離脱をどう思うか？」という全国調査の結果によると、自民党の支持層の約5割、公明党の支持層の約8割が「評価する」と答えたことがわかった。また「高市氏が総理大臣に指名