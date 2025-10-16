18日土曜日に控える第102回箱根駅伝予選会。101回大会で11位と惜しくもシード権を逃した順天堂大学・古川達也選手を取材しました。順天堂大学は、11度の総合優勝を果たす名門校。しかし100回大会でシード権を逃し、昨年は4年ぶりに予選会に出場しました。ここでは11時間1分25秒をマークし、1秒差で10位に滑り込み。本戦出場を果たします。しかし第101回箱根駅伝では、8位集団に4チームがひしめく大接戦。アンカーをつとめた当時2年