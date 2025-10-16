DeNAは15日、｢2025 JERA クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ」第1戦を0−2で敗れ、黒星スタートとなった。同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、DeNA打線が無得点に終わった原因について、解説の大矢明彦氏が分析した。大矢氏は「あと一本がなかなか出なかった」と振り返った。DeNAは2回を除く初回から7回までの6イニングで得点圏に走者を進めながら、あと一押しを欠いた。「初回で桑原がバントした