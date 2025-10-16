SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。伊東（@ito_44_3）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）説得 バケモノの処刑に「待った」の声をかける女性。てっきり助けに来てくれたのかと思いきや、その真の狙いは「お金」だったのでした！ビジネスチャンスのためにここまで酷くなれるとは……！ 同情が禁じ得ませんね（笑）いかがで