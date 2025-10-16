山梨県警を名乗る偽警察官による″聴取″と″捜査″「あのおカネがあったら何ができたか。そう考えると悔しくてたまらないです」フリーのヘアメイクとして日本のトップアイドルや世界中のセレブを担当。これまで130ヵ国500都市以上を訪問したアメブロ認定のオフィシャルブロガー、Yuh Kawasakiさんのキラキラとした日常が暗転したのは、８月11日のことだった。「知らない番号から電話がかかってきて、出たら『山梨県警です』と」電