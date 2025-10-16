OCHA NORMA ハロー！プロジェクトに所属する8人組アイドル「OCHA NORMA」（オチャ ノーマ）が、10月15日に初となる単独での日本武道館公演「OCHA NORMA 2025 LIVE at BUDOKAN〜#OCHAnnel〜」を開催した。【写真】日本武道館で熱いパフォーマンスを繰り広げるOCHA NORMA「#OCHAnnel（#オチャンネル） 」というタイトルが付けられた今回の日本武道館公演。ライブは 「OCHA NORMA」の楽曲をテーマごとに分け、本編の