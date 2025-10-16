中学受験に取り組む家庭にとって、小学6年生の秋から入試本番に向けての半年間は、模試の結果や学校説明会の印象をもとに具体的に受験校を絞り込んでいく大切な時期だ。筆者の家庭でも長男(現在高校1年生)の中学受験を経験した際、志望校を選ぶ過程でさまざまな条件を洗い出した。 【写真】勉強嫌いも夢中になる!?「暗記用食パン」が話題に まず子どもの希望は「宗教系の学校ではないこと」と「できれば男子校であること」。