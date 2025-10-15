ダイハツ工業株式会社は、2025年10月29日～11月9日に東京ビッグサイトにて開催される「Japan Mobility Show 2025」に出展する。 同社ブースでは、テーマを“わたしにダイハツメイ。”とし、原点であるミゼットを起点に、未来のモビリティ像を表現するブース展示を展開する。多彩なコンセプトカー「ミゼットX」などを披露するほか、歩行領域モビリティ「e-SNEAKER」の出展を通じて、暮らしに寄り添