女優の片岡凜（２２）が、１２月２６日公開のアニメ映画「この本を盗む者は」（福岡大生監督）で声優に初挑戦したことが１５日、分かった。主人公の高校生・御倉深冬（みくら・みふゆ）の声を担当した。２人の少女が「本の世界」を駆け巡る謎解き冒険ファンタジー。以前から「いつか声優に挑戦したい」と熱望していた片岡は「声優の経験値がゼロなので、得るものしかないと思って、ワクワクしました。リアルな女子高生に思える