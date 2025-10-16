理学療法士の石崎翔大さん（３５）が、初の著書「１００年歩き」（集英社刊、税込み１７６０円）で１００歳まで自力で歩くことを目指す歩き方を提唱している。独自に考えた５つのポイントを列挙。日常生活に取り入れやすく、歩くだけで健康に近づくことができる。石崎さんは日々、患者を診ながらいつも抱えている葛藤があったという。「せっかくクリニックで痛みが改善したのに、自宅でのエクササイズが続けられず、根本的に良