◆秋華賞追い切り（１５日・栗東トレセン）第３０回秋華賞・Ｇ１（１９日、京都）の追い切りが１５日、東西トレセンで行われた。「考察」はカイバ食いが旺盛になり、びしびし鍛えられて臨むダノンフェアレディに注目した。秘めた素質がついに開花する予感がしてきた。ダノンフェアレディは２戦ぶりのコンビとなる坂井を背に、栗東・ＣＷコースでサリカリーフォリア（２歳未勝利）を３馬身追走。抑えきれない手応えで、６ハロン