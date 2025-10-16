グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜が、きょう16日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜9：00※一部地域では後8：00〜）内企画「前髪ぱっつんチェンジ」に見届け人として出演する。【写真】豪華だ⋯前髪ぱっつんチャレンジを見届ける河野純喜ら出演陣「前髪ぱっつんチェンジ」は、今一歩抜けきれない芸能人が、現状を打破するために前髪をぱっつんにしてイメージチェンジする企画となる。