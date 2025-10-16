モデルで女優Koki,（22）が15日、インスタグラムを更新。ランジェリー姿を披露した。Koki,は「Thank you so much for having me」と英語でコメントし、ランジェリー姿を数点披露。ジーンズに白いブラジャーを合わせたカジュアルなスタイルや、黒いランジェリーに白いシャツを羽織ったスタイル等、圧巻のプロポーションに引き立つ姿を公開している。