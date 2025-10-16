ジャズピアニスト高木里代子（41）が15日にインスタグラムを更新。ミニワンピース姿を投稿した。高木は「こんにちは。なんだかもう空気がすっかり秋ですね」とコメントし、演奏する姿を投稿した。高木は胸元が大きくV字に開いたミニ丈のワンピースを着用。美バストと脚線美を大胆に露出させ、艶やかな雰囲気を醸し出している。この投稿にフォロワーからは「美しすぎます」「いい脚してる」「相変わらずスタイルも良くお綺麗な理代