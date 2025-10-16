2025年9月5日に発売したホンダの新型「プレリュード」（写真：三木 宏章）【写真を見る】ホンダのスペシャリティスポーツ、新型「プレリュード」の内外装を詳しく確認する（85枚）大空を自由に滑空するグライダーのような軽快な走り。長距離を快適かつ高速で移動できる高性能なグランドツーリング（GT）カー。これらは、ホンダが新型3ドアクーペ「プレリュード」の走行性能などで追求したコンセプトだ。【写真】ホンダのスペシャリ