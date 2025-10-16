プロボクシング元WBA世界バンタム級王者で現WBC世界同級2位・井上拓真が14日、11月24日に行われるWBC世界バンタム級王座決定戦（トヨタアリーナ東京、那須川天心戦）に向けて、所属する大橋ジムで6ラウンドのスパーリングを行った。今回のスパーリングの相手はWBC日本同級8位の坂井優太。坂井はサウスポーで、那須川と同タイプだ。西宮香風高時代に世界ユース選手権を制するなどアマチュア7冠の実績を持ち、プロ入り後は5戦5勝（5K