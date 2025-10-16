UFCフライ級5位の平良達郎が、元同級王者で現2位のブランドン・モレノと対戦することが15日、発表された。試合は日本時間12月7日に米ラスべガスのT−モバイル・アリーナで開催される「UFC323」で行われる。平良はUFC参戦後、6戦無敗で2024年10月にブランドン・ロイバルと対戦し判定負け。キャリアを通じて初の敗北となった。8月の再起戦では韓国のパク・ヒャンソンに2回一本勝ちを収め、それ以来、約4カ月ぶりのUFCのオクタゴン登