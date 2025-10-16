愛知県北名古屋市で15日夜、住宅2棟が全焼する火事がありました。現場周辺は一時、騒然となりました。警察と消防によりますと、15日午後11時ごろ、北名古屋市熊之庄八幡の木造2階建て住宅で「建物から炎が見える」と近隣住民から119番通報がありました。消防車など8台が出て火はおよそ5時間後に消し止められましたが、火元の住宅と隣接する住宅が全焼しました。出火当時、火元の住宅は高齢の夫婦が就寝中でしたが、避難を