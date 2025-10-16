『50代おひとり様、５％の希少乳がんになりました』（ナヲコ：著、寺田満雄：監修/KADOKAWA）第6回【全6回】【漫画】『50代おひとり様、５％の希少乳がんになりました』を第1回から読む「体力はそこそこあるし」健康診断をおろそかにしていたアラフィフの漫画家。更年期始まりかけとはいえ、今まで大病にかかったことのない著者が告知されたのは、「5％の希少乳がん」でした。急に始まった治療と入院。「自分の経験が誰かの参考に