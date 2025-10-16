終戦に直面し、なお出撃を訴える特攻隊員たち。その熱気と対照的に、責任を負うべき司令官たちは当惑するばかりだった。戦時中は陸軍の報道班員として東南アジア各地に従軍した筆者は1945年、知覧（鹿児島県）の航空基地に転属。そこで特攻隊員たちの肉声に触れた。※本稿は、高木俊朗『特攻基地 知覧』（角川新書）の一部を抜粋・編集したものです。すでに死ぬ気になった特攻隊員は止まらない特攻作戦を指揮した、第六航空軍の