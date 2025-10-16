【ニューヨーク共同】15日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比77銭円高ドル安の1ドル＝150円99銭〜151円09銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1642〜52ドル、175円93銭〜176円03銭。米連邦準備制度理事会（FRB）による金融政策が緩和方向に向かうとの観測から、今後の日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが優勢となった。