採用時に偽造された教員免許のコピーを提出したとして、福岡県須恵町立須恵中学校の補助教員の男（６６）が逮捕された事件で、男と氏名や住所が一致する男が、今春までの４年間、隣接する同県篠栗町の小学校で勤務していたことが同町への取材でわかった。同町によると、男は２０２１年４月から今年３月末まで、町立小学校で特別支援教育の支援員として働いていた。同町から支援員の派遣業務の委託を受けている業者によると、